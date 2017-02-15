遭謠傳過世 汪笨湖仍在加護病房

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網路傳聞與媒體報導前政論節目主持人汪笨湖過世消息，汪笨湖秘書陳桂平今天向中央通訊社否認相關訊息說，「不實謠言」，汪笨湖還在加護病房，家屬對這些謠傳，感到不受尊重。

外傳出汪笨湖過世，也有不少媒體引述網路傳聞報導相關訊息，但陳桂平接受中央社記者電訪時否認相關傳聞表示，「不實謠言」，汪笨湖目前還在醫院治療，病情都在醫生掌控中。

汪笨湖前部屬彭武祥也代汪笨湖家屬否認過世傳聞，「汪笨湖弟弟對這樣傳言感到不受尊重」；不過，汪笨湖兩個月前病情惡化，住進加護病房，「目前意識不清，偶爾清醒，家屬都有心理準備」。

彭武祥表示，家屬坦言，汪笨湖現在處在隨時可能會走的狀態，但媒體已報導汪笨湖過世不實消息，家屬感到不被尊重。1060215

(中央社)