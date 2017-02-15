遭謠傳過世 汪笨湖仍在加護病房
網路傳聞與媒體報導前政論節目主持人汪笨湖過世消息，汪笨湖秘書陳桂平今天向中央通訊社否認相關訊息說，「不實謠言」，汪笨湖還在加護病房，家屬對這些謠傳，感到不受尊重。
外傳出汪笨湖過世，也有不少媒體引述網路傳聞報導相關訊息，但陳桂平接受中央社記者電訪時否認相關傳聞表示，「不實謠言」，汪笨湖目前還在醫院治療，病情都在醫生掌控中。
汪笨湖前部屬彭武祥也代汪笨湖家屬否認過世傳聞，「汪笨湖弟弟對這樣傳言感到不受尊重」；不過，汪笨湖兩個月前病情惡化，住進加護病房，「目前意識不清，偶爾清醒，家屬都有心理準備」。
彭武祥表示，家屬坦言，汪笨湖現在處在隨時可能會走的狀態，但媒體已報導汪笨湖過世不實消息，家屬感到不被尊重。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。