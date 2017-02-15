金正男不敵5年謀刺 遺體今解剖

北韓最高領導人金正恩的長兄金正男在馬來西亞機場遇刺身亡，當地警方說，他的遺體今天將解剖，同時他們也在搜索進行冷戰式刺殺的女特工。

據法新社報導，馬來西亞警方正在察看吉隆坡國際機場的監視器錄影，當時金正男告訴出境大廳人員，有人從後方矇住他的臉，並灑了某種液體。

據韓聯社報導， 韓國國家情報院院長李炳浩15日在國會情報委員會懇談會上表示，北韓從5年前一直試圖暗殺金正男，其間中方為他提供了庇護。

此外，李炳浩表示，對於北韓冒著與中國關係惡化的風險，暗殺金正男，可能與金正恩的性格有關。至於金正男計畫飛往澳門的理由，李炳浩指出，金正男一周前來到馬來西亞，為了和家人團聚打算返回澳門，目前其子金韓松也留在澳門。

(中時電子報)