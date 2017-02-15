趙又廷吻楊冪：除圓圓外每個女都是男的

藝人趙又廷在大陸電視劇裡與楊冪有深情款款的吻戲，他說，不知為什麼，跟自己合作過的人除了自己老婆之外，「每個女的都是男的，子姍是男的，小冪是男的，baby也是男的，真的都是。」

趙又廷在陸劇「三生三世十里桃花」裡與大陸藝人楊冪分別飾演九重天太子夜華、青丘帝姬白淺，詮釋兩人三生愛恨、三世糾葛的故事。因此，趙又廷與楊冪戲裡有深情款款的吻戲和酥到炸的床戲。

他接受大陸搜狐娛樂獨家專訪，被問到演吻戲會不會先向太太高圓圓報備時說，太太也是演員，兩人若聊到就會報備，也不會很刻意，而且高圓圓很大方，不太在意這些呢。

談到和楊冪的一場滾床單戲碼，趙又廷直呼台詞太肉麻，其中有一句台詞是「你不要怕，會有一點疼」，趙又廷說，「瞬間遭受到100萬點暴擊傷害，我真的演不下去，自己把它刪了。」

與楊冪演情侶，趙又廷自認為「CP（指角色之間的戀愛關係）感很足的」。

不過，他馬上補充說明，「我不知道為什麼，因為跟我合作過的人除了自己老婆之外，基本上其他都是男的，每一個都是男的，小冪也是男的，所以我們倆就很兄弟、很哥兒們，什麼都聊。」

當被問到是否因為結婚了，就把其他的女演員都看成是「男人」？趙又廷說，「真的，不開玩笑，每個女的都是男的，（楊）子姍是男的，小冪（楊冪）是男的，baby（Angelababy，楊穎）也是男的，真的都是。」1060215

(中央社)