立委提案修法：司機過勞駕駛 業者直接停照

國道遊覽車翻覆事故，旅行社說司機康育薰有充分休息，他的女兒康宜甄14日控訴旅行社說謊。（圖/中央社）

睡了再上國道五號遊覽車翻車事件，引發外界質疑遊覽車司機超時工作及過勞的疑慮，圖為故宮前遊覽車停車場遊覽車司機休息時小睡片刻。（陳怡誠攝）

國道五號發生遊覽車翻覆嚴重意外，使得運輸業司機過勞議題受到大眾關注。親民黨立委李鴻鈞將提案《公路法第四十七條修正草案》，要求汽車運輸業者未依勞基法，讓駕駛人過勞駕駛，主管機關得視情節輕重，不經限期改善，直接停止汽車運輸業者的營業執照。

此外，李鴻鈞也認為，「遊覽車行車安全與服務品質評鑑」制度已執行多年，但該項評鑑並無明確獎懲機制，就算評鑑成績不佳，仍然可以繼續營業。因此，修法也規定若是評鑑計畫名列丙、丁等時，公路主管機關得要求限期改善，逾期不改善或改善無成效者，得停止其營業，甚至廢止其汽車運輸營業執照。

除了對業者要求外，李鴻鈞也將修法請乘客注意自身安全，他提案《道路交通管理處處罰條例修正草案》，為保護乘客安全，應要求汽車行駛於高速公路或快速公路時，其駕駛及所有乘客應繫安全帶，以降低交通事故發生時的傷亡。

(中時)