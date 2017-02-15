6成中市民肯定市府公務員的整體清廉表現

打造廉能政府！台中市府整體清廉及服務品質滿意度持續進步。（盧金足攝）

台中市府公布去年廉政民調結果，有超過6成市民肯定市府公務員的整體清廉表現，另對市府整體服務品質滿意度達8成，市府整體清廉滿意度及服務品質滿意度均較104年進步。市長林佳龍表示，市政革新、廉能政府一直是市府努力的目標，期勉各機關務必持續落實廉能，提供市民更優質的服務。

市府召開廉政會報，由市長林佳龍主持，並由政風處針對「推動《廉能透明獎》與提升行政效率及透明度」、「105年度廉政民意問卷調查」及「公務員迴避的義務與責任」等議題進行專案報告，另邀請台中地方法院檢察署檢察長張宏謀

、中興大學法政學院副院長李長晏、台中律師公會理事長吳梓生、尚德法律事務所所長郭林勇等4位外聘委員參與討論，針對廉政業務提供各項建言。

林佳龍表示，市政革新、廉能政府一直是市府努力的目標，許多貪腐其實是因制度所誘發，如果政府依法行政，開放透明又有效率，民眾爭取合法權益時，就不用遊走灰色地帶。

政風處會中也報告去年10月4至12日所執行的市府廉政民調結果，分別有61.4%、80.7%受訪者認為市府公務員整體具備清廉性、滿意市府整體服務品質，較104年各成長11.3%、6.2%，而認為不清廉及不滿意的部分則均呈現下降趨勢，其中有51.7%市民覺得「行政流程的透明度」是影響對市府整體清廉評價的原因，其次是「行政作業的效率」、「行政裁量的公平性」，各占36.8%、21.1%。

對於民調結果，林佳龍予以肯定並期勉各機關務必持續落實廉能，像是市府公務員在執行職務的時候，凡是涉及本人或一定親屬關係者利益的相關事件，應該予以迴避，避免瓜田李下，引發民眾的質疑或不信任。

政風處也表示，市府去年首次辦理「廉能透明獎」，甄選活動共有34個機關、共51案參賽，評選出包含樂活台中食安篇APP、托育一條龍、道路工程資訊整合平台等得獎作品，顯示市府所推動的重大政策執行過程經得起檢驗。

此外，會中也通過「中彰投苗區域治理推動優質廉能透明計畫作為」、「推動成立重大採購廉政平台」、「研訂台中市政府採購標準作業程序」等3項提案，以擴大城市治理能量，推動各項廉能興利措施。

(中時)