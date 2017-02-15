找來12強美國隊國手 Lamigo確定三洋投
Lamigo桃猿今確定延攬新洋投Zeke Spruill加盟，新球季的三洋投通通到齊，Zeke Spruill中文名為「史博威」，去年還在韓職效力起亞老虎，今年將轉戰中職。
史博威曾在前年代表美國隊來台參加12強賽事，在四強戰中先發主投五局，率領美國隊擊敗墨西哥隊挺進冠軍戰，去年則再韓職起亞虎穩定出場，出賽29場，拿下10勝13負，自責分率5.33。
史博威也曾在2013、2014年短暫上過大聯盟，效力響尾蛇隊，出賽12場，取得1勝3負，自責分率4.21。
目前史博威與已經來台報到的賽格威都是12強賽美國隊的好戰友，如今又同在猿隊當好隊友，史博威表示：「賽格威有告訴我一些關於這裡的資訊，其實我一直知道台灣的棒球水準很高，我會好好調整我的步伐，幫助這支球隊拿下冠軍！」
(中時電子報)
關鍵字：Zeke Spruill
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