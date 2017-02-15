北京重現天價煙 最高每條18000元

《北京晨報》報導，近日北京發現，超出「限價令」規定最高售價每條千元（人民幣，下同）的香煙品類比比皆是，其中有的香煙身價甚至翻了近10倍，賣出近4000元的高價。最貴的每條高達3800元。

報導說，市民張先生近日去海澱區長春橋地鐵站附近一家煙酒工廠購買香煙，被貨架上標出的香煙價格嚇了一跳，這些花花綠綠的香煙，一條少則需要四、五百，多則需要兩、三千元。荷花「金一品」爆珠款售價1800元，細支的南京「九五至尊」售價為2400元，好貓「千年帝都」售價更是高達3800元。

2012年3月16日，大陸國家煙草專賣局發布《國家煙草專賣局關於開展「天價煙」和捲煙過度包裝專項治理工作的意見》，內容顯示：對發現社會零售商戶有明碼標價或實際零售價超過每條1000元的銷售行為，煙草商業企業立即停止相關捲煙牌號規格供貨。限價令出台後，黃鶴樓「1916」、南京「九五至尊」等多款高價香煙身價大跌，均限價在千元以內。

北京市煙草專賣局工作人員提示，香煙零售商所售賣的香煙條裝上都有各自的煙草專賣零售許可證號，若二者不相符合就已涉嫌違規。

(旺報)