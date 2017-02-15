馬國夫婦越班機慶結婚30週年 充滿浪漫

一對馬來西亞夫婦昨天在越航班機機組員的協助下，在機上舉辦慶祝結婚30週年活動，獲得機上人員與乘客的祝福，共同歡度浪漫的西洋情人節。

越南「勞動者報」新聞網站今天報導，這項結婚慶祝活動昨天在越南國家航空公司（Vietnam Airlines）從馬來西亞吉隆坡飛往胡志明市的班機上舉行。

報導指出，男子丹尼爾（Daniel F.）想讓老婆琳達（Linda F.）在情人節驚喜，行前已要求越航人員協助並獲同意。

這架班機於昨天中午12時30分從吉隆坡起飛，艙內裝飾許多粉紅色玫瑰花和珍珠項鍊，丹尼爾在行程途中向老婆琳達贈送大束玫瑰花，展現愛意。

2人隨後在機上人員和乘客的掌聲與祝福下共同切蛋糕、敬香檳和相擁等，氣氛相當浪漫。機組人員也向乘客分送巧克力，祝福大家情人節快樂。

丹尼爾表示，愛情對他來說是人生最重要的東西，「我很愛她，所以想讓她驚喜」。1060215

(中央社)