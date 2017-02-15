北市三度勞檢蝶戀花 清查駕駛僱傭關係
台北市勞動檢查處今天第三度赴蝶戀花旅行社勞檢，處長江明志解釋，因友力通運公司和蝶戀花旅行社對車輛和駕駛的僱傭關係說法不一，所以派員清查，也要求蝶戀花提供排班班表。
江明志說，14日赴蝶戀花旅行社勞檢2次，取得契約書等相關資料，蝶戀花也提供租車和駕駛的合約，但契約書中僅蓋有友力通運的簽章，且蝶戀花提供的資料，和友力通運卻不相同。
他表示，勞檢員今天上午再度前往蝶戀花公司進行勞檢，是要釐清友力通運和蝶戀花在租賃遊覽車和駕駛的僱傭關係，目前還在清查，有相關訊息會對外說明。
至於有離職司機接受媒體採訪時，提到疑似有超時工作部分，江明志說，這部分也會要求蝶戀花提供駕駛排班班表。
江明志表示，初步清查，友力通運和蝶戀花對於遊覽車和駕駛的僱傭關係說法不一，未來會持續清查、釐清兩造說法。1060215
(中央社)
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