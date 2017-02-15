林全慰問國5事故家屬 允諾給予協助
行政院長林全等人今天上午前往二殯，慰問國道5號遊覽車事故罹難者家屬。家屬們向林全喊冤，盼政府釐清真相，別讓業者脫產。林全說會把每個疑問了解清楚，政府會給予協助。
由蝶戀花旅行社所承辦的武陵農場賞櫻團，前天傍晚結束行程準備北返時，遊覽車疑因車速過快翻落邊坡，撞擊連續壁，造成33死的嚴重傷亡。
林全今天與勞動部長林美珠、行政院發言人徐國勇等人，一同到台北市第二殯儀館，慰問罹難者家屬，並到靈堂上香致意。
林全進入家屬休息區時，罹難的康姓遊覽車親友向林全喊冤說，他（康姓駕駛）的公司沒有幫付勞健保，而且所開的車，如同是破銅爛鐵拼裝起來的車，試問「一個房子如果不能住人，去裝潢拉皮嗎還有用嗎？」
家屬哭訴，業者到現在連當面說一句道歉也沒有，「不要把一切責任推給死人，死人是不會說話的」，盼政府能給予協助，藉此事件好好檢討相關法規，「不要再有人受到這樣的傷害」，更不要讓這些公司脫產，逃避法律責任。
林全安撫家屬並說，會把事實全部查清楚，把每個問題、細節了解清楚，有任何問題，政府會給予協助。1060215
(中央社)
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