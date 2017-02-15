伊凡卡坐總統大位 網轟滾下那張椅子

美國第一千金伊凡卡今天把她端坐白宮橢圓形辦公室總統大位，老爸川普與加拿大總理杜魯道分站兩旁的照片放上推特，惹來網友公憤說：「饒了我吧！這是裙帶關係的最壞示範。」

「每日郵報」（Daily Mail）報導，伊凡卡（Ivanka）昨天首次參加白宮政策會議，和杜魯道（Justin Trudeau）及川普（Donald Trump）討論協助女性在商界出頭的新任務小組。

她推文說：「和兩位世界領導人好好討論了女性在這張桌子有一席之地的重要性！」伊凡卡並附上自己端坐辦公桌前，和川普與杜魯道的合照。

社群媒體對此議論紛紛，有人認為，這種舉動「失禮」、「不當」；但也有人認為，這張照片預告了讓人樂見的消息。

照片分享網站IG上有人不客氣地說：「饒了我吧！這是裙帶關係的最壞示範。不好意思，我覺得這張照片好沒品味。這不是『誰是接班人』（The Apprentice）節目，這裡是白宮。」

另一人在IG上附和說：「沒品味，妳需要公關或禮儀專家。除了總統，沒人能坐那張椅子。」

有人更直接地要伊凡卡「滾下那張椅子！！」還有人甚至拿她和北韓任人唯親的獨裁者金正恩相比，批她是「金正伊凡卡2020」（Kim Jung Ivanka 2020）。

許多IG和推特用戶對照片頗有微詞，認為以伊凡卡的身份，根本不夠格和外國領袖見面，「有資格去那場會議的女性還有很多」。

Catherine說：「她不應該坐那張椅子，尤其總統與到訪元首拍官方照片時。總統、橢圓形辦公室和白宮在川普治下變得好沒格調。」

但也有人樂見伊凡卡有朝一日憑一己之力坐上那張椅子。

「超愛這照片的！我也會投妳出來當第一位女總統。」

SaguaroJack則說：「廢言一堆。她年紀能當總統了，她還比在現實世界從沒幹過什麼大事的歐巴馬夠格。」

還有酸民很跳tone，不忘提起希拉蕊‧柯林頓一家。Sneakypete說：「最棒的是希拉蕊永遠不會坐上那張椅子！！！」

Rross150說：「（和前總統柯林頓傳緋聞的白宮實習生）呂茵斯基（Monica Lewinsky）說：『我坐過那裡。』」

伊凡卡昨天出席川普與杜魯道在白宮內閣會議廳（Cabinet Room），和美、加兩國女性企業家的會談，當時她坐在杜魯道身邊的合照也成為各界注目焦點。（譯者：中央社鄭詩韻）1060215

(中央社)