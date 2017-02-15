車禍碎骨掉出體外 妙齡女企鵝走路3年
李小姐3年前發生嚴重車禍，有塊碎骨自傷口掉出體外造成骨骼缺損，她雖開了4次刀，因骨骼始終未長出，讓她走路一跛一跛像企鵝，後經顯微植骨手術重建，現還可「金雞獨立」。
28歲李小姐3年前發生嚴重車禍，導致右大腿遠端股骨開放性骨折，其中有塊碎骨自傷口掉出體外，形成5公分大小骨骼缺損，因骨折不癒合及骨骼缺損問題，讓她一直無法行走。
李小姐表示，3年內開了4次手術，但股骨缺損卻一直無法順利癒合，因在超商工作常需久站，不僅右腳容易酸痛，無法像過往正常站立、走路，久而久之形成怪異姿勢。
她說，「那時腳站直右大腿會很怪異向外歪，走路會痠痛，客人常說我走路就像企鵝般，而且右腿肌肉也因長久不用慢慢萎縮，軟趴趴地跟海綿一樣。」
去年，李小姐在工作中一個轉身大腿鋼板再次斷裂，她到光田綜合醫院就醫，經骨科部醫師楊鎮源評估後，以「帶血管腓骨」施行「顯微植骨重建手術」，手術耗時19小時，李爸爸、李媽媽焦急在外守候，李爸爸憂心說，「女兒還這樣年輕，要是殘廢該如何是好。」
醫師截取李小姐一段8公分帶血管的小腿腓骨植入股骨缺口。再以精密顯微手術與大腿血管接合，讓植入腓骨能持續獲得血流供應，得以快速再生填補缺口，經6個月復健，現已能正常行走，還能金雞獨立。
楊鎮源指出，李小姐因骨折無法癒合，鋼板因金屬疲勞先後折斷，雖陸續自她的兩側骨盆髂骨挖取自體骨植，但因骨骼缺損處一直無法長出骨頭，而無法復原。
楊鎮源解釋，股骨是人體站立時承受身體重量的重要骨頭，患者歷經多次手術卻一直無法順利長出新骨，研判可能因骨骼缺損過大，正好又位在大腿內側，是走路、站立時受力較大的地方，致使骨骼難以順利再生。
楊鎮源表示，多數的骨折在復位固定後，多能順利癒合，若在重置鋼釘鋼板與初步植骨手術後，依然無法順利癒合或缺損範圍過大的患者，可考慮顯微植骨重建手術；由於植骨帶有血流供應，針對感染或慢性骨髓炎導致的骨骼缺損或不癒合，也能進一步減少感染覆發的機率。1060215
(中央社)
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