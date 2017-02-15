昇恒昌與雄獅旅遊 響應政府南向政策

邀請東南亞各國及台灣部落客體驗，為台灣觀光開啟新局面。(王英豪攝)

昇恒昌與雄獅旅行社攜手合作，為東南亞旅客推出都會時尚與在地文創的兩條旅台路線。昇恒昌總經理江建廷（左起）、副董事長吳秀光、寶獅旅行社總經理黃信川一同啟動。(王英豪攝)

台灣觀光旅遊蓬勃發展，除了是陸客及日、韓旅客的海外熱門旅遊地點，，近來東南亞國家旅客更大幅成長，為響應政府新南向政策推廣，昇恒昌與雄獅旅行社攜手合作，為東南亞旅客推出都會時尚與在地文創的兩條旅台路線，並邀請10為東南亞各國及台灣部落客體驗，為台灣觀光開啟新局面。

(中時)