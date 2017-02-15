狂輸192萬疑遭詐賭 憤殺2人輕判25年

熱心公益且擔任過里長的男子曾義城，前年因在男子王年全的地下賭莊賭博，狂輸192萬元，他懷疑遭詐賭憤而在平鎮百年客家宗祠「植槐堂」殺了王男及其室友；歷審依殺人罪將他判處無期徒刑，案經上訴，高院更一審將他改判25年，全案可上訴。

52歲的曾男家中經營雜貨店，他因送酒到古厝「植槐堂」與55歲的王男相識，前年農曆年前，他留在王家用餐後玩「推筒子」賭博 ，2次下來就狂輸192萬元，導致要賣房還債，事後他懷疑王男出老千，認為自己遭設局受害。

前年5月23日晚間9點多，曾男將番刀放在手提袋內，前往王家古厝尋仇，雙方見面發生激烈爭吵，王男拒絕退還賭金，並憤而持刀猛刺對方胸部致死，當時與王男同住的52歲郭姓男子也因撞見行凶過程，連帶被持刀砍死，曾男犯後在母親勸說下向警方自首。

桃園地院及高院考量曾男犯後自首，並向死者家屬鞠躬道歉，並賠償死者家屬825萬元達成和解，且獲得對方原諒，將他依2個殺人罪判處無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審將曾男改判25年，全案可上訴。

(中時)