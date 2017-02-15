汪笨湖罹患MDS 醫師：唯移植骨髓能根治

媒體人汪笨湖去年底確診「骨髓化生不良症候症MDS」，被告知若無合適骨髓移植，恐只剩1年壽命。醫師表示，MDS依病程的演變，會先從初期的頑固性貧血、慢慢惡化到血癌，粗估全台有2000人罹患此病，當中多以長者為主，除了骨髓移植，「尚無藥物可根治」。

萬芳醫院副院長、台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，骨髓會增生分化成血小板、紅血球和白血球，而MDS為一種脊髓病變，導致分化過程中出問題，讓上述3種血液細胞，出現數量不夠或品質不佳情形，身體會因此出現出現頑固型貧血、傷口不易癒合等症狀。他強調，MDS成因不明，屬於後天偶發性疾病，但目前觀察和遺傳無關。

馬偕醫院癌症中心主任張義芳說，隨著病程演進，部分MDS患者、最終可能惡化成血癌，「每個人惡化時間不同」；他說，當僅是初期的貧血、傷口不易癒合狀況時，會透過輸血、或給予「去甲基化藥物」來控制，並進行密切追蹤，若發現疾病惡化，便會透過骨髓配對、移植來治療，「這也是目前唯一可根治的方法」。

張義芳說，曾有患者因長期貧血，健檢發現紅血球異常而轉到他門診，觀察發現，患者紅血球因發育出問題，體積校正常紅血球大上2成，進一步檢查骨髓，確診MDS；他補充，粗估全台目前約有2000名MDS患者，各年齡層都有，但以年長者居多。賴基銘說，MDS在中國大陸發生率較高，我國近年病例數則呈現穩定持平。

(中時)