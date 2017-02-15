連續3件縱火 2嫌稱：天冷取暖

桃園市中壢區15日發生3件縱火案，嫌犯被逮後稱只是為了取暖好玩。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢區15日發生3件縱火案，嫌犯被逮後稱只是為了取暖好玩。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢區15日凌晨發生3起縱火案，中壢警方調查，發現是20歲劉姓男子及57歲李姓男子所為，2人被逮後竟然說，只是要取暖好玩，所幸並未有人傷亡。

中壢警方表示，今天0時到4時許，劉男跟李男在建國路用打火機燒毀路邊攤架，李男又獨自到中平路燒路邊攤，後來又到中正路1間速食店內女廁以打火機燒毀衛生紙。警方獲報後展開調查，不到2個小時就逮到2人，並依公共危險罪移送偵辦。

(中時)