遭中共與俄國夾殺的北韓難民

逃往南韓重獲自由的「脫北者」，在一場示威運動中以小刀割毀北韓國旗。(美聯社)

正當舉世將目光集中在川普的難民政策，還有北韓金正恩之兄金正南遭到暗殺的消息之際，很少有人注意中共與俄羅斯是如何對待北韓難民的。

美國《外交家》雜誌一篇報導批判，川普排擠穆斯林國家難民的決定已經引起世人的公憤，但是中共與俄羅斯對待北韓難民的態度卻沒有得到同等的關注。北京與莫斯科對於試圖投奔自由的「脫北者」，是一律不分青紅皂白的遣返回北韓。一旦回到祖國，他們不是被送入集中營，就是可能直接被處決，下場非常的淒慘。

中共

在兩個北韓的北方林國中，中共執行最嚴厲的難民遣返政策。中共的安全單位主動出擊找尋大陸境內的「脫北者」，並在逮到人以後立即將他們遣返。北京與平壤的安全單位在搜尋、逮捕與遣返意圖經由大陸逃往其他國家的北韓難民業務上緊密合作。同時，大陸民眾還被官方告知，任何對「脫北者」伸出援手的行為都是非法的。

受到北京與平壤的兩面夾擊，許多流亡到大陸的「脫北者」極容易成為人口買賣與強制賣淫集團的受害者。以往只要「脫北者」成功進入某間外國的大使館或者領事館，中共當局就會大發慈悲的讓他們前往該國獲得自由。最近公佈的一段紀錄片顯示，曾經有一個北韓難民家庭試圖逃入美國大使館不管，轉而逃往鄰近的日本大使館，但卻不幸遭到大陸警方逮捕，並在最後被遣送回國。

俄羅斯

至於俄羅斯則從來沒有同情過北韓難民，莫斯科在2004年到2014年的10年間只提供給兩位「脫北者」政治庇護。到了2014年以後，俄羅斯對北韓難民的遷返工作更加嚴厲，這一切歸功於平壤與莫斯科在那一年簽署了遣返非法入境者的協議。到目前為止，只有40名「脫北者」成功進入俄羅斯，並在沒有被當局發現行蹤的情況下苟且偷生。

世人對「脫北者」在俄國的關注，伴隨著一位在俄羅斯藏匿了20年的北韓人上星期被逮捕浮上檯面。一旦被遣返北韓，這位難民很有可能面對遭到獨裁政權槍斃的命運。然而無論國際人權組織如何呼籲，似乎都改變不了俄羅斯總統普丁堅持將遣返政策推行到底的決定。針對此事，歐洲人權法院已經宣佈介入，但恐仍動搖不了普丁的決心。

(中時電子報)