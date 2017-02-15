甘肅藏人四川朝聖 陸警限制開車過界

上千名甘肅藏人9日前往四川省阿壩藏族羌族自治州的「格爾登寺」參加宗教活動，在省界遭警方攔下。民眾向媒體表示，警方沒解釋阻攔的原因，只表示不許開車過界，但可以步行。

國際西藏郵報14日報導，警方沒有解釋為何阻攔這些藏人，只告訴這些朝聖的藏人應該捨棄他們的汽車，只能步行前往。報導說，這些選擇性的限制，已經深深傷害了朝聖藏人的情感。

西藏之聲14日報導，上千信徒包車在省界遭到攔阻，民眾懷疑可能與當地供奉西藏神祇「兇天」的「色赤寺」有關。

根據公開資料顯示，「兇天（又稱多傑雄登）信仰」出現在1960年代，自初期時，在西藏境內就備受爭議。西藏精神領袖達賴喇嘛也曾在1996年公開宣布，要求兇天信仰者不得參加他所主持的法會。

報導指出，色赤寺規模很小，供奉「兇天」後得到中共資助，但是幾乎沒有民眾朝拜，所以看不慣大寺院受民眾崇敬。

報導說，目前民間的說法為，色赤寺慫恿中共當局限制藏人參加法會。

位於四川阿壩的格爾登寺，先前一再發生藏僧自焚抗議，並以其他形式反對中共鎮壓統治。2011年，中共當局突襲格爾登寺，帶走數百名藏僧，並對僧侶進行「政治再教育」。

國際西藏郵報報導，一名消息人士10日表示，中共安全部隊正密切監測格爾登寺，便衣警察經常與民眾打交道，防止「不必要的事件」發生，「現在正在阻止甘肅藏人前往當地」。1060215

(中央社)