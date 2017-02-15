偏鄉獨居老人缺關心 熱血醫護揪團下鄉
佳里奇美醫院醫護自發性組成居家關懷訪視醫療團隊，針對獨居長者提供到宅健康問題評估與照護。參與的護理師說，這些長者的問題與需求應受到正視，適當關懷就能給予正面幫助。
佳里奇美醫院護理部副護理長曾雅鈴今天表示，先前曾到一名獨居在三合院舊屋的阿嬤家訪視；阿嬤雙眼幾近失明，脊柱側彎嚴重，還有缺牙及牙齦疼痛問題。但因就醫不方便及保人意願問題，沒有持續治療。
曾雅鈴表示，醫護團隊當天去看這名阿嬤的時候，阿嬤從頭哭到尾，一直講著自己的故事。但當評估後提出各項改善計畫時，阿嬤卻全部拒絕，只是把醫護團隊送的毛毯、白米等物品當寶物一般留下，還主動要求與團隊合照。
曾雅鈴說，每個長者有不同的問題；獨居老人普遍會擔心自己的身體功能因意外或疾病導致失能，對生活態度感到消極。若再加上病痛纏身，將會增加絕望感。
她說，佳里奇美醫院附近有許多交通不便的偏遠鄉村地區，獨居老人常因就醫不便而放棄持續治療或復健。院內整合了神經內科、護理師、藥師、營養師、復健治療師、社工師組成的居家關懷團隊，都是以自願的方式招募成員，大家抱著熱情進入社區服務。
曾雅鈴表示，從民國104年到現在，已經訪視並持續關心許多個案；進入社區所能獲得的經驗，是在醫院內無法想像到的狀況，也加深大家繼續參與團隊的使命感。
她說，長照工作是政府施政重要方向，政府已順應社會發展趨勢及老人實際需求，致力整合各項照護資源，提供安養及長期照護服務。未來照護團隊會繼續思考如何把照護防護網擴大，讓更多弱勢獨居老人得到適當照護。1060215
(中央社)
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