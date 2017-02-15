防止過勞駕駛再生憾事 李鴻鈞提案修法

我要評比

親民黨團總召李鴻鈞今表示，國內旅遊業者讓遊覽車駕駛過勞成常態，他提出「公路法第47條修正草案」，若業者讓駕駛過勞駕駛，得視情節輕重，不經限期改善，直接停止營業執照。

日前發生遊覽車在國道翻覆的重大死亡車禍，各界推測「駕駛過勞」恐是原因之一。對此，李鴻鈞提出「公路法第47條修正草案」，新增若汽車運輸業者未依「勞基法」相關規定，讓駕駛人過勞駕駛，主管機關得視情節輕重，不經限期改善，直接停止業者營業執照。

李鴻鈞表示，根據相關研究，過勞駕駛風險性不遜於酒駕。然國內旅遊業者讓遊覽車駕駛過勞已成常態，增加意外發生的風險。提出修法草案，盼業者須依法進行駕駛人合理工時調度或駕駛行程規劃，減少因過勞導致的憾事。

李鴻鈞也指出，「遊覽車行車安全與服務品質評鑑」制度執行多年，但無明確獎懲機制，就算評鑑不佳，仍可營業。因此，草案也增列，當遊覽車行車安全與服務品質評鑑計畫名列丙、丁時，公路主管機關得要求限期改善，逾期不改善或無成效者，得停止營業，甚至廢止執照。

另外，李鴻鈞也提出「道路交通管理處罰條例修正草案」，要求汽車行駛於高速公路或快速道路時，「駕駛及所有乘客應繫安全帶」，以期交通事故發生時，將傷亡降低。

李鴻鈞也指出，汽車高速駕駛時翻覆，未繫安全帶往往造成更大傷害，為保護乘客安全，應要求汽車行駛於高速公路或快速公路時，其駕駛及所有乘客應繫安全帶，以降低交通事故發生時的傷亡。1060215

(中央社)