5大司法機關文物 首度在澎湖聯展

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澎湖地區「平湖上的天秤」司法文物聯展，今天起首在澎湖文化局展出，檢、院、調、監、警等機關展出近70年前司法文物檔案，這是國內司法文物首度在澎湖聯展，吸引各界仔細探究一番。

澎湖地檢署、地院、調查站、警局、監獄等司法機關聯合舉辦「平湖上的天秤」106年澎湖地區司法文物聯合檔案展，今天開幕，包括法務部次長張斗輝、最高法院檢察署檢察總長顏大和、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台灣高等法院高雄分院檢察署檢察長楊治宇、台灣高等法院高雄分院院長李彥文、行政執行署長朱家崎等司法機關主管都到場，澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全與議會秘書長郭承榮與曾經在澎湖司法機關任職的主管，也都有如回娘家般應邀與會。

張斗輝表示，「平湖上的天秤」司法文物聯展，最主要打破民眾對司法機關的刻板印象，包括檢、警、調、院與監等五大司法機關，首度將調查、偵辦、審判、執行與矯正等五大過程，在治安維護與人權保障等前提下展出，讓民眾能認識、了解和親近司法。

陳光復對5大司法機關首次在澎湖舉辦聯合司法文物展，都是非常珍貴的史料，期盼未來還會持續的展出。

「平湖上的天秤」司法文物聯展，除了各司法機關的歷史沿革、建築老照片、重要歷史紀錄，如警局在40年代的戶口調查、院檢毛筆書寫處分書手稿、42年第三海盛輪失事案、51年監獄殺人未遂案嫌犯趁送餐食脫逃案、56年澎湖彈藥庫爆炸案、近年的華航、復興等空難、海研5號擱淺和調查局鑑定救回鈔票等歷年重大的事件檔案，也都首次曝光對外展示，並派有專人現場解說。

106年澎湖地區司法文物聯合檔案展，15日起在澎湖文化局中興畫廊展出至26日止。1060215

(中央社)