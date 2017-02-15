5大司法機關文物 首度在澎湖聯展
澎湖地區「平湖上的天秤」司法文物聯展，今天起首在澎湖文化局展出，檢、院、調、監、警等機關展出近70年前司法文物檔案，這是國內司法文物首度在澎湖聯展，吸引各界仔細探究一番。
澎湖地檢署、地院、調查站、警局、監獄等司法機關聯合舉辦「平湖上的天秤」106年澎湖地區司法文物聯合檔案展，今天開幕，包括法務部次長張斗輝、最高法院檢察署檢察總長顏大和、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台灣高等法院高雄分院檢察署檢察長楊治宇、台灣高等法院高雄分院院長李彥文、行政執行署長朱家崎等司法機關主管都到場，澎湖縣長陳光復、副議長陳雙全與議會秘書長郭承榮與曾經在澎湖司法機關任職的主管，也都有如回娘家般應邀與會。
張斗輝表示，「平湖上的天秤」司法文物聯展，最主要打破民眾對司法機關的刻板印象，包括檢、警、調、院與監等五大司法機關，首度將調查、偵辦、審判、執行與矯正等五大過程，在治安維護與人權保障等前提下展出，讓民眾能認識、了解和親近司法。
陳光復對5大司法機關首次在澎湖舉辦聯合司法文物展，都是非常珍貴的史料，期盼未來還會持續的展出。
「平湖上的天秤」司法文物聯展，除了各司法機關的歷史沿革、建築老照片、重要歷史紀錄，如警局在40年代的戶口調查、院檢毛筆書寫處分書手稿、42年第三海盛輪失事案、51年監獄殺人未遂案嫌犯趁送餐食脫逃案、56年澎湖彈藥庫爆炸案、近年的華航、復興等空難、海研5號擱淺和調查局鑑定救回鈔票等歷年重大的事件檔案，也都首次曝光對外展示，並派有專人現場解說。
106年澎湖地區司法文物聯合檔案展，15日起在澎湖文化局中興畫廊展出至26日止。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。