成醫：汪笨湖仍在加護病房

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成功大學醫學院附設醫院今天下午聲明，前電視政論節目主持人汪笨湖家屬透過成醫說，汪笨湖仍在成醫加護病房治療中。

汪笨湖辭世謠言傳遍網路，成大醫院中午前都不肯透露任何訊息，直到下午12時48分才聲明，汪笨湖仍在成醫加護病房治療中。

汪笨湖秘書陳桂平也向中央通訊社否認相關謠言說，汪笨湖還在加護病房，家屬對這些謠傳，感到不受尊重。1060215

(中央社)