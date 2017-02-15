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中市新闢三停車場 3月起周邊300公尺違停強力拖吊

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／台中報導
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中市新闢三停車場，3月1日起周邊300公尺違停強力拖吊
台中市交通局在太平文中2臨時停車場，提供200格汽車格及200格機車格。（盧金足攝）
中市新闢三停車場，3月1日起周邊300公尺違停強力拖吊
西屯區細停2停車場，提供43格汽車格及24格機車格，改善停車問題。（盧金足攝）
中市新闢三停車場，3月1日起周邊300公尺違停強力拖吊
台中市交通局長王義川表示，3月1日起，交通局將加強東區舊建國市場臨時停車場、西屯區細停2停車場、太平區文中2臨時停車場等三處停車場周邊300公尺範圍內違停車輛拖吊。（盧金足攝）　
中市新闢三停車場，3月1日起周邊300公尺違停強力拖吊
東區舊建國市場臨時停車場，提供149格汽車格及800格機車格。（盧金足攝）

土地寸土寸金，如何找出開闢停車場的土地？中市交通局長王義川展開覓地大作戰！新完成東區舊建國市場臨時停車場、西屯區細停2停車場、太平區文中2臨時停車場等三處停車場，讓汽機車避免一位難求的窘境，3月1日起，交通局也將加強這三處停車場周邊300公尺範圍內違停車輛拖吊。

為解決台中市龐大的停車需求，交通局利用停車場用地，及尋找閒置公有空地闢建路外停車場奏效。

近期再完成3處，包括東區舊建國市場臨時停車場，提供149格汽車格及800格機車格；西屯區細停2停車場，提供43格汽車格及24格機車格；太平區文中2臨時停車場，提供200格汽車格及200格機車格，大幅提供商圈周邊停車空間，改善當地停車環境。

王義川說，為改善車輛違停與大台中停車問題，促進當地商圈發展，滿足商家住家停車需求，也推動人本交通概念，讓原本違停在騎樓、人行道的車輛有合法空間停放，還給市民安全順暢的人行空間。

交通局在完成闢建停車場的同時，將一併整頓周邊騎樓及人行道機車違停問題，落實「先供給、後管理」改善策略。

3月1日起，交通局將加強停車場周邊300公尺範圍內違停車輛拖吊，範圍包括，舊建國市場臨時停車場周邊範圍為成功路(建國路~新民街)、八德街(建國路~武德街)及建國路(南京路~台灣大道)；西屯區細停2停車場周邊範圍為西屯路(惠來路~洛陽路)、弘孝路(櫻花路~青海路)、惠來路(櫻花路~青海路)、青海路(惠來路~洛陽路)；太平區文中2臨時停車場周邊範圍為樹孝路(太順路~樹孝路336巷)。

依台中市騎樓及人行道機車停放公告規定，除設有禁止臨時停車標誌或標線者外，寬度在3公尺以上者，得停放機車及自行車，但需留設行人、機車或自行車進出的空間，並應垂直於道路方向；無障礙坡道則應保留3公尺迴旋進出空間。

王義川強調，營造人本友善通行空間是進步城市的象徵，交通局未來將持續開闢路外停車場，增加停車供給，並在其周邊人行道、騎樓加強取締違停。

他呼籲民眾依《台中市騎樓及人行道機車停放公告》規定停放機車，尤其在有路外停車場供給的周邊人行設施，更應保持通暢的行人環境，不可心存僥倖違規停放，以免愛車遭到取締拖吊。

(中時)

關鍵字：停車場台中市違停
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