被爆早已訂婚網紅「雀斑小姐」 周湯豪親po文說分明…

周湯豪今被爆早就訂婚「雀斑小姐」且傳今年完婚，讓他忍不住跳出來親自澄清，直呼太扯。(取材自雀斑小姐IG、周湯豪臉書)

以一曲〈帥到分手〉而爆紅的極品帥哥周湯豪，和藝人鬼鬼於公於私都互動親暱，讓粉絲們忍不住偷偷支持登對的「鬼湯CP」，然日前周湯豪竟被爆與網路紅人「雀斑小姐」交往，然他透過經紀公司澄清雙方僅是朋友，沒想到今又被爆兩人已訂婚且將結婚，讓外界莫不感到震驚，對此，周湯豪則親回應，強調沒這回事。

周湯豪與鬼鬼之間的「鬼湯CP」炒得正熱，如今卻被爆與網紅訂婚。(中時資料照片)

「鬼湯CP」炒得正熱，沒想到爆出部落客「雀斑小姐」與周湯豪秘戀，且去年11月女方已經感情狀態改為已訂婚，獲得眾親友恭喜，更有爆料者透露，兩人有意在今年完婚，周湯豪和鬼鬼的緋聞不過是「煙幕彈」。

對此，周湯豪稍早親上火線說明，先是謝謝各大媒體的照顧，本以為自己不需要理會所謂的娛樂新聞「畢竟我是做音樂的，不是做新聞的」，但仍想出來澄清「我沒有訂婚！太扯了」，也表示知道是誰在散播謠言，希望事情到此為止，也盼大家「不要隨＂爆料＂起舞」。

周湯豪臉書全文：

謝謝各大媒體的照顧!

我ㄧ直都覺得我不需要理會或是解釋我的生活畢竟是娛樂新聞嘛～

畢竟我是做音樂的，不是做新聞的！

我只想澄清...我沒有訂婚！太扯了！ ????????????????????

請大家不要隨＂爆料＂起舞！

我知道是誰在散播謠言，就別鬧了！

今日最扯????????????????

(中時電子報)