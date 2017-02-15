被爆早已訂婚網紅「雀斑小姐」 周湯豪親po文說分明…
以一曲〈帥到分手〉而爆紅的極品帥哥周湯豪，和藝人鬼鬼於公於私都互動親暱，讓粉絲們忍不住偷偷支持登對的「鬼湯CP」，然日前周湯豪竟被爆與網路紅人「雀斑小姐」交往，然他透過經紀公司澄清雙方僅是朋友，沒想到今又被爆兩人已訂婚且將結婚，讓外界莫不感到震驚，對此，周湯豪則親回應，強調沒這回事。
「鬼湯CP」炒得正熱，沒想到爆出部落客「雀斑小姐」與周湯豪秘戀，且去年11月女方已經感情狀態改為已訂婚，獲得眾親友恭喜，更有爆料者透露，兩人有意在今年完婚，周湯豪和鬼鬼的緋聞不過是「煙幕彈」。
對此，周湯豪稍早親上火線說明，先是謝謝各大媒體的照顧，本以為自己不需要理會所謂的娛樂新聞「畢竟我是做音樂的，不是做新聞的」，但仍想出來澄清「我沒有訂婚！太扯了」，也表示知道是誰在散播謠言，希望事情到此為止，也盼大家「不要隨＂爆料＂起舞」。
周湯豪臉書全文：
謝謝各大媒體的照顧!
我ㄧ直都覺得我不需要理會或是解釋我的生活畢竟是娛樂新聞嘛～
畢竟我是做音樂的，不是做新聞的！
我只想澄清...我沒有訂婚！太扯了！ ????????????????????
請大家不要隨＂爆料＂起舞！
我知道是誰在散播謠言，就別鬧了！
今日最扯????????????????
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。