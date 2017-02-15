陸客不來，雄獅昇恆昌共邀東南亞網紅「補血」

陸客限縮台灣觀光大失血，雄獅旅遊集團與昇恆昌免稅店，針對東南亞市場設計主題遊程，並邀當地網紅來台體驗行銷推廣。(姚舜攝)

為擴大爭取更多東南亞旅客來台觀光，雄獅旅遊集團旗下寶獅旅行社總經理黃信川，與昇恆昌副董事長吳秀光、總經里理江建廷共同宣布兩強結盟。（姚舜攝)

陸客限縮重創台灣觀光與相關周邊產業，雄獅旅遊集團與昇恆昌免稅店今(15)日共同宣布，響應政府推動的「南向觀光」政策，雄獅與昇恆晶除攜手針對東南亞市場設計「台灣在地體驗+購物+優惠」主題遊程，並一起邀請東南南知名網路部落客來台旅行體驗，以「網紅行銷」擴大宣傳推廣。

這次受邀來台的九位時尚、生活、旅遊部落客，包含曾獲世界免稅協會(TFWA) 邀請擔任客座演講人的Uli Chan、身兼網路服裝品牌創辦人及業餘歌手的Yina Goh、同時擔任亞洲HBO主持人的Nicole Anderson、曾獲選為亞洲前十大生活時尚部落的的Laureen Uy、首次訪台的泰國前十大時尚部落客Mamo、即將發行個人EP的美妝時尚部落客Tuniez、擁有自己的youtube頻道的印尼時尚生活部落客Olivia Lazuardy、對音樂充滿熱情的Daphne Charice及曾入選馬來西亞前五大生活時尚部落客Joyce Wong (KinkyBlueFairy)，將搶先體驗為東南亞旅客客製化的深度旅台行程，也將與粉絲分享本次旅程中的點點滴滴，讓更多東南亞旅客看到台灣的精彩與熱情。

昇恆昌免稅商店與雄獅旅遊根據東南亞旅客的消費習慣及旅遊偏好，量身規劃兼具摩登都會時尚與在地風格文創兩條五天四夜的深度旅遊路線。其中針對印尼及菲律賓旅客，主打行程包含北台灣時尚、文化之旅，九份、平溪、野柳等深受海外旅客喜愛的打卡熱點，以及素有「美人湯」美譽的礁溪溫泉，享受泡湯美膚洗禮。

而偏好體驗台灣在地文化的新加坡、馬來西亞及泰國旅客，雄獅旅遊與昇恆昌也規劃結合台北時尚藝文及台南文創古都的雙城之旅。

昇恆昌免稅商店更針對東南亞旅客祭出購物優惠利多，自3月1日至9月30日，為期半年時間，新加坡/馬來西亞/泰國/菲律賓及印尼籍旅客，只要於昇恆昌內湖旗艦店/市區民權店，出示上列九位部落客分享的文章，即可兌換四色環保餐具壹份。

而為推廣台灣伴手禮，東南亞旅客購買鳳梨酥、茶葉等食品類商品單筆滿N3,500元以上，再可獲得台灣特色景點風格拖輪袋乙個。而系列促銷活動的最大重頭戲－百萬抽獎活動，昇恆昌也將提供價值N364,100元的Everrich Jewelry油桐花系列金飾套組３份、台灣頂級自行車品牌－太平洋自行車價值50,400元的BIRDY SRAM 3X8、價值N48,600元IF REACH自行車各一台，以及價值N17,090元的ASUS-ZenFone3 Deluxe 6G手機５支，東南亞旅客單筆消費滿12,000元以上（菸類商品除外），即可參加抽獎。

昇恆昌免稅商店與雄獅旅遊也希望藉由這次特色行程的規劃、東南亞意見領袖的發文分享及消費促銷活動等多重旅遊誘因，能實際提昇東南亞觀光客旅台人數，也展現我們對政府南向觀光政策最給力的支持與落實。

(工商)