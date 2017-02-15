烏賊車開罰加嚴 汽車貨運公會盼緩衝期
交通工具排放空氣污染物罰鍰標準將加嚴，汽車貨運公會今天表示，希望在提高標準及罰則前，能給予緩衝期並檢討大型車補助汰換金額等，讓業者樂於主動更換符合規範的車子。
交通工具排放空氣污染物罰鍰標準將加嚴，業者今表示，希望在提高標準及罰則之前，能給予業者緩衝期並檢討大型車補助汰換金額等，讓業者樂於主動更換符合規範的車子。
環保署日前預告「交通工具排放空氣污染物罰鍰標準」修正草案，將提高車輛排放空氣污染物罰鍰標準，1年內被抓到排污違規可累計最高罰3倍，另外，也針對老舊柴油車，罰鍰金額從新台幣5000元，修正提高至2萬元，年度累犯者更將罰鍰上限提高至6萬元。
中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會秘書長趙壽山今天表示，希望環保署在罰則及標準提高之前，能有完善配套措施及執行緩衝期，讓業者能夠配合，也要檢討大型車汰換補助及維修金額，讓業者樂於主動更換符合規範的車子，推動才有效。
環保署空保處簡任視察胡明輝回應，一直都在找財源來補助汰換補助，但如果一台柴油大貨車新車要300萬，環保署補助30萬元，全台有8萬台一、二期的柴油車，全部補助的話需要240億元。但柴油車空污費一年才收9億，20年也補助不完給業者。
胡明輝表示，有去跟財政部協調，是否柴油車貨物稅可以減免，環保署也不希望推出來的補助金額讓業者沒有意願配合。
此外，也有業者表示罰鍰提高只針對大貨車跟小貨車，但大貨車跟小貨車是舊車，會成為累犯是「必然的」，累犯一年要開罰個三次是稀鬆平常，但業者不是不肯換，而是因為經濟問題，請官員體恤業者，不要罰得這麼高。
胡明輝則回應，會把意見記錄下來，是否要一次加重這麼多會再來考量，但累犯依然還是要去處理，提高罰則的目的是希望業者去維修而不是來繳罰鍰。1060215
(中央社)
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