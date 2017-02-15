屏東設防疫消毒站 運禽車獲證書才通行

禽流感拉緊報，屏東防疫規格升到最高級，縣府公告今天起在長治鄉繁華村外環道設置化製運輸車檢疫消毒站，車輛必須經消毒並取得證明書後才能進入化製廠。

全台有7家化製場，屏縣佔了4家，其中3場與各縣市禽畜場有簽約，分別位於長治鄉和鹽埔鄉，為免在禽畜屍體運送過程傳播疫情，縣政府今天起在化製運輸車必經的路線長治鄉繁華村外環道設置化製運輸車檢疫消毒站，運輸車必須在消毒站經過消毒取得證明書後，才能進入化製廠。

多數運輸業者肯定縣府的措施，認為是必要作為。

屏東縣政府農業處長黃國榮今天上午特別到消毒站視察，他表示，檢疫站自今天起至2月28日，每天上午9時30分至下午6時30分，未來是否增設或延長設站時間，會視疫情控制的情況而定。

黃國榮表示，違反公告者，依「動物傳染病防治條例」第43條第8款處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

黃國榮表示，入冬以來，屏東防疫採最高規格處理，至今，屏東縣並沒有傳出疫情。

屏東縣雞鴨畜養數量佔全國第2，禽場約有1800多場，曾在2014年爆發禽流感，屏東家畜疾病防治所長李永文表示，屏東縣早在4個月前啟動消毒及監測作業，目前已主動監測採樣243場、禽場訪視2816場次、周邊消毒4214場次、禽舍消毒375場。

李永文表示，除了對高風險區的禽場進行嚴密監控外，對於送到化製廠的禽類，縣政府都有回追管制，只要發現有某個禽場送化製的數量有增多現象，防治所一定會追到源頭，到目前，還沒發現有異狀。1060215

(中央社)