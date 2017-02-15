助行器 專家建議選2輪更好

年長者、行動不便者步態不穩，可能需助行器輔助。專家提醒，傳統多選擇4腳固定式助行器，但行進須抬起，相對不安全，不妨選2輪2腳助行器，更安全有效率。中央社記者陳偉婷攝 106年2月15日

年長者、行動不便者步態不穩，可能需助行器輔助。專家提醒，傳統多選擇4腳固定式助行器，但行進須抬起，相對不安全，不妨選2輪2腳助行器，更安全有效率。

老化、神經病變、肌肉病變或骨折等狀況發生，會使步行能力下降，甚至無法行走。

衛生福利部食品藥物管理署今天表示，高齡族群或上肢正常但下肢肌力不足、平衡感或耐力缺乏患者，可選擇適合的助行器，步行時雙手握持，協助支撐身體重量，可降低跌倒風險；藉助行器輔助，有助於長輩們維持活動功能。

不過，很多人選助行器不知「眉角」。新北市輔具資源中心主任楊忠一表示，助行器分為4腳固定式、左右交替型和前面設置2輪款式。如果是4腳固定式，使用上應先抬起助行器往前推，之後跨出受傷的腳，另一腳再隨之往前。

楊忠一說，有時人往前力量太大，如果使用4腳助行器，可能會不穩翻覆，且使用時要先抬起，也會失去支撐；現在應推廣使用前有2輪的助行器，移動較順暢、效率較高，往前施力會順著滑行，不會翻覆。

至於左右交替型，楊忠一說，優點是使用時不需抬起，缺點是如果快速行走時，可能會讓長者腳步打結，也有危險性。建議是給小兒麻痺、脊髓損傷患者緩慢步行時使用。

楊忠一表示，附2輪的助行器價錢只比傳統4腳助行器貴約新台幣幾百元，不會增加太多負擔，選擇助行器觀念應革新。

食藥署說，買醫療器材時須遵守「醫材安心3步驟，一認、二看、三會用」。第一要先認識什麼是醫療器材，第二是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，第三是使用前要詳閱說明書，才能正確使用醫療器材。1060215

(中央社)