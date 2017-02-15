施易男失眠送母入厝 小明明長眠金寶山
歌仔戲天王小明明（本名：巫明霞）上月7日在家中跌倒過世，享壽75歲，並已於22日舉行告別式，小明明兒子施易男今(15日)稍早透露由於過年前沒適合日子，因此母親今天才正式入厝金寶山，一切儀式已圓滿完成，「也謝謝大家的祝福與對我的關心和給我的力量。」
小明明辭世後，施易男數度發言表示堅強，甚至在母親的告別式上，施易男未參與發言、也沒掉一滴淚，只為不讓母親擔心，留言說：「以前我曾說過如果有來生希望能再當她的孩子，慢慢長大後我更希望如果有來生我能當她的父母，讓我來照顧她，不要讓她那麼辛苦，一直擔心著我所有大小事」，感動許多粉絲。
剛剛施易男再度發文，表示昨晚失眠，今早來金寶山送媽媽入厝，「因為過年前沒有好日子，所以只是暫厝，而選在今天好日子正式入厝，一切也將在今天圓滿完成。另外很多朋友希望能夠看到告別式上的追思影片，我也Po出來和大家一起分享。也謝謝大家的祝福與對我的關心和給我的力量。」
而小明明的骨灰將與施易男父親施富雄一同長眠金寶山，粉絲也替施易男送暖說：「小明明老師只是換了另一種方式陪伴你，難過不捨是必然，要完全放下也很難，但有大家的陪伴與關心，希望能讓你有更多的力量繼續向前走。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。