施易男失眠送母入厝 小明明長眠金寶山

施易男與小明明母子情深，曾多次替對方站台。（圖／中時資料照片）

施易男透露今母親入厝。（圖／翻攝自施易男 Eli Shih臉書）

施易男分享母親追思會上影片。（影音／取自施易男 Eli Shih臉書）

歌仔戲天王小明明（本名：巫明霞）上月7日在家中跌倒過世，享壽75歲，並已於22日舉行告別式，小明明兒子施易男今(15日)稍早透露由於過年前沒適合日子，因此母親今天才正式入厝金寶山，一切儀式已圓滿完成，「也謝謝大家的祝福與對我的關心和給我的力量。」

小明明辭世後，施易男數度發言表示堅強，甚至在母親的告別式上，施易男未參與發言、也沒掉一滴淚，只為不讓母親擔心，留言說：「以前我曾說過如果有來生希望能再當她的孩子，慢慢長大後我更希望如果有來生我能當她的父母，讓我來照顧她，不要讓她那麼辛苦，一直擔心著我所有大小事」，感動許多粉絲。

剛剛施易男再度發文，表示昨晚失眠，今早來金寶山送媽媽入厝，「因為過年前沒有好日子，所以只是暫厝，而選在今天好日子正式入厝，一切也將在今天圓滿完成。另外很多朋友希望能夠看到告別式上的追思影片，我也Po出來和大家一起分享。也謝謝大家的祝福與對我的關心和給我的力量。」

而小明明的骨灰將與施易男父親施富雄一同長眠金寶山，粉絲也替施易男送暖說：「小明明老師只是換了另一種方式陪伴你，難過不捨是必然，要完全放下也很難，但有大家的陪伴與關心，希望能讓你有更多的力量繼續向前走。」

(中時電子報)