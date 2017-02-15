「要喝咖啡嗎？」 小心毒品混合包
新竹市警察局全力掃蕩毒品，已陸續在KTV查獲拉K情事，刑警大隊與第三警分局偵查隊，14日執行「新型態毒品」查緝專案，前往經國路某汽車旅館臨檢，當場發現6名男女，以吸食混合式毒品咖啡包狂歡，總數超過300公克，訊後依違反毒品防制條例罪嫌移送。
市刑大隊長林明佐說，新興混合式毒品氾濫，高等法院檢察署日前召集相關單位，要求全國各級治安機構落實查緝掃毒工作，防制毒品以咖啡包、食品、茶包等包裝形式在轄區流竄，避免濫用毒品情形發生。
刑警大隊、第三警分局偵查隊接獲線報，指有人聚集汽車旅館開毒趴，經多日蒐證，14日破門臨檢，果真查獲鄭男等6名男女，正在吸食混合式毒品咖啡包，其中黃男還因毒品案遭通緝，現場查扣混合式咖啡毒品包56包共284.91公克、愷他命25包共31.74公克，訊後依違反毒品防制條例罪嫌移送，並持續追查毒品來源。
「來路不明的咖啡不要碰！」第三警分局偵查隊長胡竣凱說，新型態毒品以咖啡包、茶包等樣式呈現，時常造成民眾混淆，尤其是青少年，透過朋友引誘嘗試，這次查獲汽車旅館毒趴，最年輕的才21歲，呼籲不要一時好奇染毒，除危害自身健康及金錢損失，甚至毀了完整家庭。
★中時電子報關心您：吸毒有害健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。