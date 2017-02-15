「要喝咖啡嗎？」 小心毒品混合包

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新竹市警察局刑警大隊與第三警分局偵查隊，14日執行「新型態毒品」查緝專案，前往經國路某汽車旅館臨檢，查獲6名男女以吸食混合式毒品咖啡包狂歡。(郭芝函翻攝)

新竹市警方14日前往經國路某汽車旅館臨檢，查獲6名男女以吸食混合式毒品咖啡包狂歡，總數超過300公克，訊後依違反毒品防制條例罪嫌移送。(郭芝函翻攝)

新竹市警察局全力掃蕩毒品，已陸續在KTV查獲拉K情事，刑警大隊與第三警分局偵查隊，14日執行「新型態毒品」查緝專案，前往經國路某汽車旅館臨檢，當場發現6名男女，以吸食混合式毒品咖啡包狂歡，總數超過300公克，訊後依違反毒品防制條例罪嫌移送。

市刑大隊長林明佐說，新興混合式毒品氾濫，高等法院檢察署日前召集相關單位，要求全國各級治安機構落實查緝掃毒工作，防制毒品以咖啡包、食品、茶包等包裝形式在轄區流竄，避免濫用毒品情形發生。

刑警大隊、第三警分局偵查隊接獲線報，指有人聚集汽車旅館開毒趴，經多日蒐證，14日破門臨檢，果真查獲鄭男等6名男女，正在吸食混合式毒品咖啡包，其中黃男還因毒品案遭通緝，現場查扣混合式咖啡毒品包56包共284.91公克、愷他命25包共31.74公克，訊後依違反毒品防制條例罪嫌移送，並持續追查毒品來源。

「來路不明的咖啡不要碰！」第三警分局偵查隊長胡竣凱說，新型態毒品以咖啡包、茶包等樣式呈現，時常造成民眾混淆，尤其是青少年，透過朋友引誘嘗試，這次查獲汽車旅館毒趴，最年輕的才21歲，呼籲不要一時好奇染毒，除危害自身健康及金錢損失，甚至毀了完整家庭。

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(中時)