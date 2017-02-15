不滿前女友另結新歡 醋男情人節殺傷新歡

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黃姓男子不滿分手多時的前女友另結新歡，於情人節當天涉嫌持水果刀殺傷前女友的現任男友。（張企群翻攝）

黃姓男子不滿分手多時的前女友另結新歡，於情人節當天涉嫌持水果刀殺傷前女友的現任男友。（張企群翻攝）

恐怖前男友！32歲黃姓男子不滿分手一年多的前任陳女友另結新歡，14日情人節當日埋伏多時，至下午5時見陳女與現任23歲吳姓男友返回大同區重慶北路吳男家，突然出現質問陳女，談判時黃當場醋勁大發，自背包內取出預藏水果刀揮砍劃傷吳男左臉頰及左手臂。

吳男隨即與陳女奔跑至鄰近的民族路派出所求救，派出所員警獲報趕赴現場時，發現黃嫌仍手握水果刀，警迅速奪刀械當場將黃嫌制伏逮捕，偵訊後將依殺人未遂罪嫌移送士林地方法院檢察署偵辦。

(中時)