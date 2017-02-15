宜蘭頭城鎮舊圖書館 活用招商簽約

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頭城鎮舊圖書館閒置多年，鎮公所提出設定地上權招商，今簽約。（頭城鎮公所提供）

頭城鎮舊圖書館閒置多年，鎮公所提出設定地上權招商，今簽約。（頭城鎮公所提供）

頭城鎮舊圖書館前身為公共造產大千戲院，戲院式微後，改為圖書館使用，數年前因結構老舊，另蓋新圖書館後便閒置至今，鎮公所每年須支付近7萬元維護管理費用。公所為此提出活化計畫，將舊圖書館設定地上權進行招商，經鎮民代表會同意後，今年初順利招標出去，今(15日)簽約。

根據鎮公所資料，頭城舊圖書館的設定地上權面積為1665平方公尺，都市計畫編定為住宅區建築用地，產權多數為鎮有土地，小部分是國有土地，公所與國有財產局合作招商，由公所負責公開招標等執行工作。

鎮長曹乾舜表示，舊圖書館早年是公共造產大千戲院，後來戲院文化式微，經整修成為鎮立圖書館，後來也因結構過於老舊，另蓋新圖書館搬遷後，舊圖書館便閒置未利用。公所每年還要花費近7萬元支付管理維護與水電費，除了是多餘財政負擔，閒置建物也對周邊環境造成影響。

為了活化改善，曹乾舜要求鎮公所提出舊圖書館設定地上權招商計畫，希望活化閒置空間，經過多次溝通協調，獲得鎮代會審議通過、完成上級機關核備法定程序。今年初公開招標也順利標出，今進行簽約儀式。

鎮公所指出，舊圖書館現址未來將蓋一棟地下2層、地上6層的商務旅館，地上權合約50年，權利金3400萬元，興建期間年付公所7萬元，營運首年租金21萬元，未來租金將依每年地價稅調整計收。

(中時)