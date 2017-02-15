范冰冰變性感小野貓 解放白皙裸背渾圓美胸

范冰冰化身性感小野貓幫雜誌拍寫真。(圖／翻攝自時尚cosmo微博)

范冰冰大秀美背和酥胸。(圖／時尚cosmo微博)

范冰冰身形看上去變瘦不少。（圖／翻攝自時尚cosmo微博）

大陸女星范冰冰五官精緻，但她過去身形不算纖細，還自稱是「微胖界」女神，日前她替雜誌拍照，難得露出肚子，緊實蠻腰令人驚艷，近日她又替時尚雜誌拍寫真，露美背和酥胸，虎背熊腰已不復見，大展性感好身材。

范冰冰戴上猫耳化身性感小野貓，背後拉鍊大開，白皙美背一覽無遺，後她又穿上黑色薄紗裝，前面深V快開到肚臍，渾圓美胸解放超養眼，性感又不失氣質，網友大讚每張照片都美呆，引起熱議。

(中時電子報)