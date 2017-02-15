林業發展紀錄片 美國山地電影節獲獎

林務局花蓮林管處製作台灣林業史的記錄片「無盡藏‧哈崙時代」，參加美國山地電影節獲內華達山脈價值獎。（花蓮林管處提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 106年2月15日

林務局花蓮林管處製作台灣林業史的記錄片–無盡藏‧哈崙時代，參加美國山地電影節獲內華達山脈價值獎。

「無盡藏‧哈崙時代」紀錄片委託道綺全球傳播有限公司顏妏如、張元昱導演製作，屢獲國際大獎，近日又傳捷報，參加美國2017山地電影節（2017 Mountain Film Festival）-榮獲紀錄片競賽之內華達山脈價值獎（Sierra Nevada Award Winners）。

花蓮林管處長吳坤銘表示，「無盡藏‧哈崙時代」是探索林業歷史、思索林業未來的重要作品。美國山地電影節獎項接受多元類型的電影，特別鼓勵重視山地文化、行動運動和環境問題的影片。

山地電影節認可並授予一些世界上最好的和最前衛的獨立專題影片、短片、紀錄片、山地電影和動畫等，特別是獨立電影和山地文化的藝術是山地電影節的核心。

吳坤銘表示，林場停止伐木26年後，拍攝小組與研究團隊一起登上海拔約2000公尺的木瓜山事業區「哈崙工作站」。創作歷時1年半的時間，實地走訪三段索道、大景線鐵道、舊木瓜站與哈崙工作站，過去只要一天就能抵達的地方，拍攝與研究團隊花了約20天才完成所有作業。

紀錄影片與東華大學教授王鴻濬研究團隊著作的書籍「1922無盡藏–哈崙百年林業史」共同出版。「無盡藏‧哈崙時代」以現代林業人的觀點，依循林業前輩記憶，與歷史影像交錯，引領觀眾認識無盡藏的哈崙時代，為台灣的林業發展歷程留下詳實的記憶，呈現台灣現今林業政策符合世界自然保育的潮流。1060215

(中央社)