司改國是會議分組名單 最快15日公布

司法改革國是會議分組會議20日將展開，國安會諮詢委員林(峰)正（右）15日表示，律師公會全國聯合會票選結果中午才出來，分組會議委員的正式名單，最快下午公布，最慢16日。中央社記者葉素萍攝 106年2月15日

司法改革國是會議分組會議20日將展開，國安會諮詢委員林(峰)正今天表示，律師公會全國聯合會票選結果中午才出來，分組會議委員的正式名單，最快今天下午公布，最慢明天。

司法改革分組會議將從20日展開，為期約3個月，每個分組每2週開一次會議，3個月的時間，每個分組預計開6次會議。

媒體日前披露分組會議委員名單，不過，負責司法改革任務的國安會諮委林(峰)正今天接受媒體訪問時指出，律師公會全國聯合會的票選結果中午才會出來，還要協調律師要去參與哪一組；最快今天會公布正式名單，最慢則是明天。

林(峰)正今天接受廣播主持人訪問，討論司改議題。他說，司改國是會議「不是伸冤大會」，不會處理司法個案，「不會說在那邊決定說要特赦陳水扁，一定不會做這個事情」。

他說，過去司法改革，很多事情就卡在法律人之間不同的立場，所以這次司改國是會議特別安排非法律人過半，希望解決這樣的情況；雖然有人跟他說，法律人能說善道，很快會說服非法律人支持其見解，到時候又卡住，但他只能說，「我們在努力，想辦法開條路，試試看」，社會進步到這個程度，不要去質疑民眾的智商，應該讓大家有機會學習，若有缺失，以後再來檢討如何調整。

林(峰)正指出，這次意見徵集的階段，有關人民參與審判，主張陪審制、主張參審制，「聲音非常強」，因此政府內部也在準備，包括法務部、司法院內部也都有各式研究與法案評估。

他說，這次司改國是會議將這列為第4組的主要議題，就是希望大家論辯，提出意見後，若很樂觀的話，可以得出大概要採取哪個具體方案，若意見難統整，至少要決定可以往人民參與審判的方向，例如，幾年裡面要求主管機關要提出具體方案，這是比較緩和的方案；若決定具體方案，後面就是立法院的程序了。

對於時代力量立法院黨團總召徐永明日前提出的「法庭直播」意見。

林(峰)正說，若真有法庭直播，他不相信法官還會無理地罵人，但法庭直播也有缺點，有些隱私案件是不是要特別被考慮？當事人願不願意直播？被告、證人會不會有表演的問題？法官會不會被表演所迷惑、影響？這是為什麼，有些先進國家對法庭直播也很保留。

不過，林(峰)正說，台灣現在的狀況，他看到的意見，法庭直播基本上被支持，最高法院與憲法法庭在重大案件上也開始直播，例如同婚議題，大法官日前宣布3月要公開辯論，最高法院也全程直播布農族獵人王光祿案， 既然憲法法庭、最高法院都可以直播，他覺得直播的要求很難不被實現，現在是如果會影響到隱私或其他傷害，在技術面如何調整的問題。1060215

(中央社)