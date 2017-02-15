南韓證實金正男遇刺 馬國將驗屍
消息人士指出，南韓政府今天表示，相信北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男已遭刺殺。與此同時，馬來西亞當局將金正男的遺體送往另1間醫院驗屍，以確認死因。
路透社報導，美國政府消息人士告訴路透社，相信金正男已被謀殺，疑遭北韓女特務毒殺。根據馬來西亞警方，金正男13日從吉隆坡國際機場前往醫院途中身亡。
金正男生前曾公開反對家族對與世隔絕的北韓實施王朝統治，與金正恩形同陌路。
南韓代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）在國家安全會議中表示：「如果金正男之死證實是北韓政權所為，這就能清楚看出金正恩政權的殘暴與沒人性。」
馬來西亞警方表示，46歲死亡男性護照上的名字為金處（Kim Chol，譯音）。外界熟知金正男久居海外，過去曾因使用假造的旅遊文件被捕。
警官阿瑪特（Fadzil Ahmat）昨天表示，金正男死因不明，醫院將進行驗屍。他13日計劃前往澳門時，在吉隆坡國際機場廉航航廈感到不適。
韓聯社報導，南韓情報機構表示，金正男的家人定居澳門。
媒體在記者會中詢及當局是否證實金正男遇害，南韓統一部發言人鄭俊熙（Jeong Joon-hee）表示：「是的，我已說過此事已獲證實。」（譯者：中央社周莉芳）1060215
(中央社)
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