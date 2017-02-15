開場就限制級！楊千嬅游移余文樂敏感部位

都會愛情電影《春嬌救志明》。（圖／華映娛樂）

都會愛情電影《春嬌救志明》。（圖／華映娛樂）

都會愛情電影《春嬌救志明》由「鐵三角」 彭浩翔導演、楊千嬅與余文樂再合作，同時這也是「志明春嬌」系列電影第三部曲，這次電影一如以往，導演傾盡所有個人情感，因為戲中男女其實也是他與妻子的現實相處寫照，預告則展現KUSO風格，一開場就出現超級限制級畫面！

《春嬌救志明》預告一開場，只見楊千嬅在黑暗的戶外，頭部不停在余文樂的敏感部位移動，超級限制級畫面，惹來無限遐想，為電影創造話題。而日前彭浩翔導演、楊千嬅、余文樂玩直播時，被問到電影有沒有床戲時，三人還搞怪說：「整部戲都是床戲」，回答也讓網友哭笑不得。

(中時電子報)