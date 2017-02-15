宜蘭街頭藝人審查 即日起報名至3／2

宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查，即日起接受報名，至3／2截止。（簡榮輝攝）

宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查，至3／2截止。圖為去年通過審核的「安妮塔克」樂團。（簡榮輝攝）

宜蘭縣文化局即日起接受各方有志加入街頭藝人行列的審查報名，宜蘭街頭藝人制度已有10年時間，共核發277組街頭藝人許可，縣內也有42處街頭表演場域。文化局表示，街頭藝人文化是一種深入生活的平民藝術，歡迎有興趣民眾前來挑戰自我肯定的機會。

文化局秘書陳曉慈表示，宜蘭縣已推行街頭藝人10年，如今造訪縣內各景點都能見到街頭表演身影，獲得各界好評。而從事街頭藝人的表演者們，背後目的可能是為了討生活，或實現夢想甚至是下班閒暇興趣等因素，是一種由下而上的藝術文化，真實體現出社會活潑的平民藝術。

去年甫獲得宜蘭縣街頭藝人許可的「安妮塔克」樂團，由2名20多歲年輕女生安妮、塔克組成，已獲得多縣市街頭藝人許可證，兩人為了實現音樂夢想，5年前揹著吉他與木箱鼓開始四處表演，除了台灣街頭，也曾在歐洲古城街道、美國紐約地鐵站演奏過。

吉他手安妮認為，街頭演奏是一種讓大家看到自己想做的事情，演奏過程也見識到各國文化差異，在美國只要演奏強烈節奏樂曲，無論膚色，馬上有人在旁邊隨音樂跳舞，曲畢還會上前擊掌喝采。台灣人就含蓄許多，頂多就是有人會用腳踩踏節奏。另外，也曾在其他國家體驗過何謂種族歧視。

鼓手塔克提到，在紐約地鐵表演時，由於環境造吵雜，兩人也討論出「10秒內就要吸引路人目光」的演奏方式，曾遇過有人駐足聽了2小時、錯過好幾班車，待她倆著手收拾樂器，才繼續未完的行程，演奏深獲肯定，讓兩人開心不已。

「宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查」即日起接受民眾報名，至3月2日截止；相關訊息可上宜蘭縣政府文化局官網查詢。

(中時)