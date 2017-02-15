前進越南 中市與胡志明市簽觀光合作備忘錄
台灣觀光拼南向，今年要吸引200萬東協國家遊客到台灣旅遊！台中市開春打響南向第一砲，由觀光旅遊局長陳盛山率25人觀光業者推廣團前進越南，由台中市國際觀光發展協會與越南胡志明市旅遊協會，簽訂觀光友好合作備忘錄；兩市將加強節慶、美食、旅遊交易會等旅遊推廣合作，今年到台中的越南觀光客要比去年翻倍成長，至少5萬人次以上。
台中市首度專程到越南推廣觀光！陳盛山說，為促成台中與胡志明市簽訂觀光合作協定，已與胡志明市旅遊廳協商四個月，終於與越南旅遊廳副廳長呂重光共同見證台中與胡志明市觀光交流歷史性的一刻；越捷航空今年1/15日開航後，台中到胡志明市每週有22航次班機往返，交通很方便。
陳盛山指出，去年越南遊客到台灣近20萬人次，到台中只有2萬人次，原因是越南遊客對台中哪裡好吃、好玩、好看都不了解？希望兩市簽訂觀光旅遊合作備忘錄後，能夠緊密加強兩市的旅遊推廣合作，台中邀請越方媒體及旅行社下個月就到台中踩線，達到今年兩地互訪遊客翻倍成長的目標。
備忘錄簽訂儀式，由台中國際觀光發展協會常務理事廖國宏代表，與胡志明市旅遊協會會長阮氏越秋共同簽訂，駐越南台北經濟文化辦事處長梁光中、亞洲台商總會長李天柒等，見證台中前進越南拼觀光歷史性的一刻。梁光中指出，去年台灣針對東協國家推動觀宏政策，簡化越南赴台簽證手續，積極到越南推廣觀光。
台中推廣團也拜會胡志明市旅遊廳廳長裴佐黃武，雙方就交流項目廣泛交換意見！裴佐廳長表示，相信雙方由這次簽訂交流備忘錄開始，一定會更緊密合作；他邀請台中市觀光各界九月到胡志明市參加年度旅遊交易會，行銷推廣美麗台中市讓越南人知道。推廣團則邀請裴佐廳長到台中市踩線，了解萬象風情魅力台中。
(中時)
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