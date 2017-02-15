鄭爽抽菸被拍 清純人設崩毀引戰

鄭爽清新脫俗的形象深植人心。（圖／取材自微微一笑很傾城微博）

鄭爽被目擊街頭抽菸，造成熱議。（圖／取材自全明星探）

大陸女星鄭爽外型甜美，因演出陸版流星花園《一起來看流星雨》走紅，日前和楊洋合作《微微一笑很傾城》人氣更激增，是不少人心中的女神，不過，近日她被捕捉在街頭抽菸的畫面，和以往清純形象有出入，引發不少討論。

據《全明星探》報導，鄭爽近日被目擊獨自現身上海街頭，只見她身穿灰色帽T搭配黑色大衣，打扮十分低調，而最引人注目的是，她右手夾著一根菸，散步到一半時，就熟稔地開始抽菸，在一根菸盡後，她就掐滅菸頭，再戴上口罩走回家的方向。

畫面一曝光，不少網友驚訝鄭爽也會抽菸，直呼清純小仙女的形象崩毀，不過也有人認為成年人抽菸很正常，心疼鄭爽應是壓力太大，且對於部分「直男癌」網友的心態相當不滿，但畢竟抽菸對身體不好，還是希望鄭爽能戒菸。

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(中時電子報)