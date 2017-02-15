浪漫非年輕專利 6旬農花田送愛妻
浪漫不是年輕情侶的專利，新竹一名61歲的稻農，利用自家農田休耕時栽種一大片波斯菊，圍起一個「大愛心」送妻子，連路過的情侶也感受到戀愛的感覺，忍不住瘋狂拍照。
61歲稻農范振田在情人節前夕，在自家所栽種的稻田中，利用休耕之際，栽種一大片波斯菊，大大小小繽紛的花朵約為8萬多株，隨風飄逸下展現美麗的田野風情；而稻農不只是這樣而已，還將田中的波斯菊，利用巧手畫成一個大大的愛心，讓愛心的輪廓內種著滿滿的波斯菊。
范姓農民的舉措讓妻子感動，連街坊鄰居也讚嘆「這樣的先生不好找」；許多路過的年輕男女路過波斯菊時，大為驚艷，不斷朝「愛心波斯菊」的圖案猛拍照，幾天下來成為新竹縣68快速道路芎林交流道，接新中正橋旁的知名景點。
巧的是農民范振田與妻子不僅同年同月同日生，連出生時間都相近，難得的緣分讓彼此更珍惜。
范振田從4年前起，每當稻田休耕時就會灑下波斯菊種子，親手打造愛心的圖樣，希望送給妻子當情人節禮物。由於波斯菊的花期約為1個月，也讓妻子感受到滿滿整個月的「情人月」，而非只是一天的情人節。
妻子回憶第一次看到波斯菊的模樣，的確讓她心中充滿著滿滿的感動，沒想到結婚多年，兩人的感情依舊甜蜜。
范振田的巧思，也將「情人節」的氛圍散播給更多路過的民眾，在爭相告知下，成為新竹縣火紅的「情人節最佳拍照景點」。1060215
(中央社)
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