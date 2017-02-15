彰縣中小學發展會議 校長齊聚提建言

彰縣府舉辦中小學校務發展會議，彰化縣長魏明谷致詞時說，希望與會師長提建言，集思廣益提升教育品質，推動教育工作。

彰化縣政府今天上午在縣立社頭國中召開「105年學年度下學期中小學校務發展會議」，參加會議的有全縣縣內215所中小學以及附設國中部3所私立中學校長參加，包括彰化縣長魏明谷、社頭鄉鄉長劉錦昌以及彰化縣各級學校家長協會理事長柯建麟等人也都參加會議。

魏明谷說，藉由校務會議可以讓教育先進們進行交流，為教育方針提出寶貴建言，一起集思廣益，同時展現對教育事業投入的活力與熱忱，縣內的教育工作能推動，要歸功於校長與教職員的合作。

魏明谷表示，彰化縣政府推動教育建設以及照顧學子的福利方面不遺餘力，像是在校園內建置太陽能板全面種電，也在校園內設置電子圍籬，縣府未來也計畫花新台幣1億元配合學校聘請保全，讓校園安全更加有保障。

魏明谷說，彰化縣4月份將舉辦全國中等學校運動會，這項賽事是行銷優質彰化的好機會，期盼與會的教育夥伴們齊心協力辦好這項重要的活動。

而在今天的會議上也表揚了彰化縣105年度語文競賽國小組團體成績拿下前三名的南郭國小、中山國小、平和國小，以及國中組團體前三名的彰安國中、大同國中以及陽明國中。1060215

(中央社)