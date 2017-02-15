「黑寡婦」離婚談婚姻觀 打臉一夫一妻制「違反自然」

史嘉蕾約翰森離婚受首談婚姻觀。(圖/達志影像)

好萊塢巨星史嘉蕾約翰森，因為在《復仇者聯盟》飾演「黑寡婦」，讓她演藝事業攀向巔峰，不過上個月驚傳與結縭近3年的老公離婚，在接受專訪時竟表示不贊同「一夫一妻制是自然的」。

史嘉蕾接受《花花公子》雜誌專訪時，表示對婚姻是充滿憧憬，能實踐婚姻可說是件美事，不過投入婚姻的人卻需投入大量心力，證明它並非是件自然的事，甚至還違反天性，因此不贊同一夫一妻制，對於多數人表示婚前婚後差異不大，史嘉蕾呼籲切勿輕信謊言，婚姻是被責任所束縛，在過程中絕對會改變許多事情，像她就舉友人交往十年後結婚為例，婚後隔天立刻覺得與婚前有差異，藉此呼籲眾人引以為鑑。

(中時電子報)