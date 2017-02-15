中市教育局辦友善校園週活動 葳格高中登場

台中市政府教育局今日在葳格高中舉辦友善校園週活動，向師生宣導友善校園！（陳世宗翻攝）

「遏止校園霸凌、營造友善環境」！台中市政府教育局今日在葳格高中舉辦友善校園週活動，由教育局副局長劉火欽在朝會時向師生宣導友善校園的意涵，象徵反毒、反黑、反霸凌的友善校園配合新學期的開始持續推廣。

今日宣導活動，包括教育局副局長劉火欽、葳格高中校長許焴楨、家長會長余有發等人，都和學生分享友善校園觀念，並由劉副局長帶領師生共同宣誓「反毒、反黑、反霸凌」，刺破象徵這三種危害的氣球，期許營造健康、和諧、友善校園。

劉火欽表示，希望學生遇到校園霸凌時，尋求師長的協助，或利用校園生活問卷、霸凌投訴信箱等管道勇敢說出來，讓學校能及時提供協助與輔導。此外，他也期許政府、學校及家長共同投入校園安全的提升，有效遏止校園霸凌及暴力事件的發生。

劉火欽強調，105學年度第2學期友善校園週從13日展開，希望各級中小學利用朝會等場合宣導友善校園的意涵，辦理友善校園為主題的動、靜態活動，並完善電子看板、網頁或海報等刊登宣導文字及圖示，營造優質友善的教育環境。

(中時)