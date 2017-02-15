WBC》韓國移訓熱身賽 首場面對巨人由張元準先發

韓國經典賽代表隊，目前已經移往沖繩進行移地訓練，也將在19日迎接首場熱身賽，將迎戰日職讀賣巨人，今監督金寅植宣布當日先發投手，將由效力斗山熊隊的張元準擔任。

張元準近7個球季都繳出雙位數勝投，去年球季27場先發，拿下15勝6負，自責分率3.32，日前進行牛棚練投，受到教練團肯定，首場熱身賽將先發，張元準表示，面對日職的巨人隊，相信對自己來說會是一個很好的經驗。

張元準2013年也曾代表韓國打經典賽，當時在預賽面對中華隊，主投3.2局失2分，今年也將被視為球隊先發重任，極大機會在前韓國前兩戰面對以色列與荷蘭就先發出場，張元準回應，任何比賽都會有壓力，但自己一定會準備好。

(中時電子報)