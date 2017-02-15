情人節忙製毒 豪宅查獲毒品工廠
新北市板橋警分局情人節晚間在三重一處豪宅查緝毒品工廠，40歲余姓男子與女友等人被逮。女友落網時抱怨說，「早知道帶人家去看電影就沒事了！」
警方調查，40歲的余姓男子看上毒品咖啡包市場需求，於是跟31歲的林姓女友及29歲的賴姓友人共同合夥，由賴女每月以新台幣4萬4千元承租位在三重捷運路上的住處社區豪宅3樓，開起毒品製造工廠。
該處大樓有嚴密的警衛管理，且大門、電梯都有門禁管制，讓3人製毒無後顧之憂。
板橋警方接獲線報，得知情人節前夕是毒品咖啡包供貨高峰期，鎖定余男落腳藏匿處，昨向法院聲請搜索票後，晚間大批員警登門查緝。
當時屋內共有5人，余男林姓女友從監視器發現警察上門，還大膽從三樓跳樓逃逸，把二樓的強化玻璃都踩碎，她應訊時還一度冒名，最後被員警拆穿，原來她是一名毒品通緝犯，而余姓主嫌也是藥事法通緝犯，賴姓女子更是詐欺通緝犯。
另外，在場的黃姓姐弟檔，則是剛從台中上來「幫忙」，一同被帶回警局。
員警在屋內查扣大批混合型新興毒品，包括航海王咖啡包198包、LionKitty咖啡包1047包、一粒眠5241碇、還有毒品梅片、金惡魔、K他命、分裝袋、電動研磨機、漏斗、封口機、點鈔機及磅秤等。查獲毒品市價約數百萬元。
警方指出，這個製毒工廠分裝好毒品後，靠著捷運便利直接出貨，或相約買家到捷運站交貨，收取的販毒暴利還需要點鈔機清點。擔心分裝毒品會傳出異味，他們還自備除臭罐，另外口罩更是不離身。
警方訊問後，今天下午將余姓主嫌等5人依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並擴大追查毒品原料來源。1060215
(中央社)
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