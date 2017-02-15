貓熊口吐白沫 陸動物園：老化正常現象
大陸網民日前在微博上傳甘肅省蘭州動物園貓熊（陸稱熊貓）「蜀蘭」消瘦且口吐白沫的照片，質疑貓熊遭虐待。蘭州動物園對此表示，貓熊老化消化功能下降，咀嚼時口吐白沫純屬正常現象。
大陸人民網微博引述蘭州動物園聲明指出，蜀蘭目前已經23歲，相當於人類70歲左右，消化功能逐年下降，在咀嚼飼料的過程中產生較多唾液出現白沫屬正常現象。
此外，蘭州動物園說，隨著春季天氣轉暖，貓熊發情期活動量增大也會有產生口腔白沫的現象。
針對貓熊消瘦的狀況，蘭州動物園則表示，蜀蘭的體重目前為90.2公斤，仍在成年雌性貓熊正常體重範圍，各項生理指標也都正常，並會每天監測。
然而，仍有大陸網民留言表示，蘭州動物園的飼養環境不佳，且大陸其他地區比蜀蘭年紀更大的貓熊也都未出現上述情況，質疑蜀蘭的狀況並非老化導致。1060215
(中央社)
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