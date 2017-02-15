翻覆賞櫻遊覽車 麵包店留下最後身影

蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車在國道5翻覆，造成33死。案發前1小時，這團曾在宜蘭五結1家烘焙坊停車，讓乘客下車購買麵包果腹，留下最後身影。

五結鄉法羅烘焙坊老闆莊旺儒今天說，一般若有團體要來，店內都會準備較多試吃品。13日晚間約8時，這團進到店內後，乘客很踴躍購買與試吃。他一問遊覽車司機後才知道，原來這團遊客當天沒有準時吃晚餐。當時他還開玩笑說，「這團在麵包店內很會吃喔」。

他表示，遊覽車上40多名乘客當時都擠進店裡，大家飢腸轆轆情況，印象特別深刻。團員們不斷試吃，光是店裡招牌商品魔法酥就試吃了兩盒，還有毛巾捲、爆漿波蘿也受到團員喜愛。

「翻車是綠色的遊覽車，天啊，該不會是剛才那一團」莊旺儒表示，13日深夜，他返家看電視後發現，國道5翻覆的遊覽車竟是蝶戀花旅行社，怎會這樣巧合。過去他與遊覽車司機還有透過微信聯絡，「剛才才跟司機聊天而已，怎一下之後就走了！」

莊旺儒說，當時遊覽車司機可能一大早就上班，從台北發車，晚上看到他外貌後看起來有點疲累。「前一秒還有說有笑，下一秒就永別」，人生真無常。1060215

(中央社)