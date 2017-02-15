報廢二行程機車 基市府加碼補助3千元

為鼓勵民眾儘速辦理二行程機車報廢，基隆市環保局加碼補助新台幣3000元，共1000輛名額，若再加上環保署補助1500元，每輛最高可領取4500元。

基隆市環保局長賴煥紘表示，老舊二行程機車因燃燒不完全，不僅排放出難聞的油臭味，且碳氫化合物是四行程機車的16倍，一氧化碳則是四行程機車的2倍，環保局每年受理民眾檢舉的烏賊車案件，高達9成以上都是二行程機車，嚴重危害人體健康。

賴煥紘說，為加速淘汰老舊且高污染的二行程機車，只要機車設籍基隆市滿1年以上，並在今年報廢和回收，市府每輛再加碼補助3000元，若在加上環保署補助1500元，每輛最高可領取4500元。1060215

(中央社)