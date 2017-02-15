嘉義辦車禍救援競賽 正確迅速救援
嘉義縣消防局強化車禍救助技術，今天辦理車禍救援競賽，除選出全國競賽代表外，希望用正確、迅速方式，降低人命傷亡，完成救援任務。
這次車禍救援競賽由消防局所屬3個救助分隊比賽，競賽場景為嚴重車禍導致傷者受困車內，且意識模糊，救援限時20分鐘完成，由各組別進行車輛破壞及救援，最後就指揮、救援技術、到院前救護等作為評分。
消防局指出，國內旅遊交通工具首選為遊覽車，高載客量為主要特點，在發生事故時，人員死傷也較其他車種嚴重，13日於國道5號發生遊覽車翻車重大事故，就是明顯例子。
消防局表示，20日將辦理「大巴士救援研討會」，希望藉由研討會方式，讓民眾與相關單位了解巴士意外的多樣性與救援重要性，並強化災害發生時橫向聯繫功能，讓類似事故發生時，可以用正確、迅速方式，降低人命傷亡，完成救援任務。
嘉義縣消防局長黃志榮指出，這次活動辦理實質意義，在於培養消防員車禍救援知識與救護技能，透過分組競賽觀摩學習並研討創進，修正更符合救災、救護實際需求，確保民眾生命財產安全。1060215
(中央社)
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